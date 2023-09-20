Бывший футболист «Спартака» рассказал о важности матча против «Динамо» - ГОРНЯК22

Экс-футболист Гладилин: «Спартак» ждет борьба за медали, если победит «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что красно-белые будут бороться за медали Российской премьер-лиги (РПЛ), если в следующем туре обыграют столичное «Динамо», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Будет ли матч «Спартака» и «Динамо» показательным? Это будет борьба. Если «Спартак» выиграет, то будет претендовать на медали. А если проиграет, то появятся очень большие проблемы», — сказал Гладилин.

Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 13 очков после восьми туров. «Динамо» располагается на четвертой строчке, имея в активе 15 очков. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», набрав 18 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит» (15), замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов» (15).

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоится 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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