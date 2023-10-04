04.10.2023

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«Вашингтон» победил «Бостон» благодаря двум передачам Кузнецова

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон»

На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне закончился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра завершилась победой «Вашингтона» в овертайме со счетом 5:4.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл, Том Уилсон, Сони Милано и Джон Карлсон и Мэттью Филлипс. Российский нападающий Евгений Кузнецов отличился двумя результативными передачами. За «Бостон» забили Джеймс Ван Римсдайк, Мэйсон Лохреи, Милан Лучич и Мэттью Поитрас.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принимал участие в матче.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампой», а «Чикаго Блэкхоукс» — с «Питтсбургом».

Всего следующий сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 19 апреля по московскому времени. Кубок Стэнли 2023 года выиграл «Вегас».

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты попали в топ лучших игроков НХЛ.

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