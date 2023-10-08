Венесуэла потребовала от США выдать Гуайдо

Венесуэла выразила протест в связи с защитой Соединенными Штатами Хуана Гуайдо

Венесуэла выразила протест в связи с защитой Соединенными Штатами оппозиционного политика Хуана Гуайдо, на которого в Каракасе выписали ордер на арест, сообщается на сайте МИД Венесуэлы.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно отвергает заявления Госдепартамента США в защиту скрывающегося от венесуэльского правосудия Хуана Гуайдо, что представляет собой попытку препятствовать работе органов национальной государственной власти и недопустимое вмешательство во внутренние дела, которые входят в исключительную компетенцию венесуэльцев», — указано в сообщении.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб заявил, что правоохранительные органы этой страны выдали ордер на арест находящегося в США оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

По словам Сааба, в Венесуэле против Гуайдо и его соратников было открыто 28 дел по таким обвинениям, как государственная измена.

Ранее в Совфеде назвали Хуана Гуайдо символом поражения Запада в Латинской Америке.

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