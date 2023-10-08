08.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
В Алтайском крае задержали 15-летнего курьера, который работал на аферистов
Новости Алтай
Певица Вера Брежнева подтвердила, что развелась с Меладзе
Новости Алтай
На границе с Алтайским краем заметили скопление больших зеленых жаб
Новости Алтай
Граждане Украины не смогут въехать в Россию через Алтайский край
Новости Алтай
В Алтайском крае предложили создать всероссийский кинолагерь
Новости Алтай
Действовала смело и решительно- как женщина спасла от верной смерти маму и ребенка

Коллекция категорий

Бизнес167 Новости
Здоровье387 Новости
Новости Алтай1536 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование197 Новости
Общество408 Новости
Объявления80 Новости
Политика340 Новости
Спорт240 Новости
Платим за интересные новости!

Венесуэла потребовала от США выдать Гуайдо

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Венесуэла выразила протест в связи с защитой Соединенными Штатами Хуана Гуайдо

Венесуэла выразила протест в связи с защитой Соединенными Штатами оппозиционного политика Хуана Гуайдо, на которого в Каракасе выписали ордер на арест, сообщается на сайте МИД Венесуэлы.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно отвергает заявления Госдепартамента США в защиту скрывающегося от венесуэльского правосудия Хуана Гуайдо, что представляет собой попытку препятствовать работе органов национальной государственной власти и недопустимое вмешательство во внутренние дела, которые входят в исключительную компетенцию венесуэльцев», — указано в сообщении.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб заявил, что правоохранительные органы этой страны выдали ордер на арест находящегося в США оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

По словам Сааба, в Венесуэле против Гуайдо и его соратников было открыто 28 дел по таким обвинениям, как государственная измена.

Ранее в Совфеде назвали Хуана Гуайдо символом поражения Запада в Латинской Америке.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости