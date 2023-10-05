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Власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Трюдо заявил, что Канада изучает архивы комиссии Дешена по делам нацистов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны изучат архивы работавшей в 80-ые годы комиссии Жюля Дешена, чье расследование было посвящено предполагаемым нацистским военным преступникам в Канаде, чтобы сделать их публичными. Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

Окончательный доклад Комиссии Дешена был опубликован в 1986 году и состоит из двух частей. Первый, который включал рекомендации по облегчению выдачи военных преступников, был обнародован публично. Второй был помечен как секретный, и имена предполагаемых нацистов в Канаде так и не были обнародованы.

Еврейские организации, в том числе «Бнай Брит» и Центр друзей Симона Визенталя (FSWC), заявили, что вторая часть должна быть отредактирована и обнародована публично, «чтобы канадцы могли узнать больше о позорной истории страны, принявшей неисчислимое количество нацистских коллаборационистов после Второй мировой войны», пишет CBC.

После инцидента с 98-летним ветераном дивизии СС «Галичина» Ярославом Хункой в парламенте Канаде придется считаться с сомнительными послевоенными иммиграционными решениями, которые позволили Хунке «и подобным ему поселиться в Канаде и жить здесь в относительном мире», подчеркивает телеканал.

«Высшие государственные служащие очень внимательно изучают этот вопрос, в том числе копаются в архивах», — цитирует CBC Трюдо.

Ранее сообщалось, что 12 участников дивизии «Галичина» переводили деньги университету в Канаде.

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте.

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