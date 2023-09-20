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В ДНР в плен сдалась новая группа украинских военных - ГОРНЯК22
20.09.2023

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В ДНР в плен сдалась новая группа украинских военных

ГОРНЯК2201 mins

РИА Новости: группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР

В ДНР сдалась в плен очередная группа украинских военных. Об этом РИА Новости сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его словам, группы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) планомерно сдаются в плен на всей линии противостоянии. При этом по открытому каналу связи сдающиеся украинские солдаты вызывают позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200.

Источник передал агентству видео, на котором двое военных ВСУ сдаются в российский плен. Один из сдавшихся заявил российским бойцам, что устал воевать. Позднее выяснилось, что сдавшиеся украинские солдаты были мобилизованными.

Ранее Министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы РФ отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ. При этом были задействованы авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы. Потери ВСУ при этом составили 175 человек. По данным ведомства, за 24 часа боев, российскими войсками были уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались российским войскам.

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