30.09.2023

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В России создали цифровую платформу для дистанционных исследований сна

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В ННГУ разработали цифровую платформу для дистанционных исследований сна

Киберпсихологи нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) разработали цифровую платформу UnnCyberpsy, которая позволяет проводить исследования сонливости и сна вне лаборатории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Чаще всего исследования сна требуют присутствия человека в лаборатории, в том числе и в ночное время. Это создает множество неудобств для испытуемых и нарушает чистоту эксперимента. Мы создали виртуальную среду, которая позволяет исследовать сон дистанционно», — цитирует пресс-служба слова автора исследования — заведующей лаборатории киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ Валерии Демаревой.

Она рассказала, что цифровая платформа продемонстрировала свою эффективность в изучении динамики сонливости. Участники эксперимента оценивали свою сонливость и заносили данные в систему. Они делали это в определенные промежутки времени. Результаты не противоречили тем данным, которые были собраны традиционными способами.

По словам Демаревой, приложения, как правило, создаются для одного теста и регистрируют состояние человека в определенный момент.

«Наша система позволяет наблюдать изменения состояния во времени. Разветвленный алгоритм делает систему гибкой и позволяет добавлять новые параметры в эксперимент», — указала заведующая лаборатории.

Как отмечается, UnnCyberpsy масштабируется. Она может быть использована в исследованиях с цикличным контролем состояния человека. В будущем киберпсихологи вуза планируют использовать платформу для проведения когнитивных тестов.

До этого ученые нашли связь между режимом сна и зарплатой.

Ранее ученые доказали, что дневной сон позволяет сохранить острый ум.

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