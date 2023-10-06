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Гладилин рассказал, от чего будет зависеть исход матча «Спартак» — ЦСКА

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Экс-футболист Гладилин: в матче «Спартак» — ЦСКА нет фаворита

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА не будет фаворита, передает Vprognoze.ru.

«Выявить фаворита в этом матче очень сложно, ведь любой результат будет непредсказуемым. Исход игры будет зависеть от того, кто использует свои моменты, и кто допустит меньше ошибок», — сказал Гладилин.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА состоится 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 16 очков. ЦСКА располагается на седьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидирует в турнире «Краснодар», имея в активе 24 очка, на второй строчке идут самарские «Крылья Советов», имея в активе 21 балл, замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив» (18).

Ранее ветеран ЦСКА назвал команду-преображение в РПЛ.

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