Директор кондитерских о том, как в барнаульцах уживаются тяга к ПП и любовь к булкам

Сладким можно баловаться так, чтобы фигура не страдала, рассказывает директор компании “Тортест” Зоя Золотухина

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Правильное питание — очевидный тренд последних лет. Многие (особенно, девушки) стараются есть только полезную пищу, отказываясь от мучного, сладкого и прочих “вредностей”. Впрочем, барнаульцам это не мешает покупать торты и булочки, рассказывает руководитель кондитерской сети “Тортест” Зоя Золотухина. Компания работает уже 20 лет, подстраиваясь под меняющиеся вкусы горожан.

О том, какие лакомства больше всего по душе жителям Барнаула, действительно ли кондитерские изделия так вредны и что делают предприниматели, чтобы угнаться за “здоровым” трендом, читайте в материале amic.ru.

Сахар не в почете

С появлением моды на здоровый образ жизни кондитерским пришлось изменить рецепты некоторых изделий, рассказывает Золотухина. По её словам, теперь в сладости стараются добавлять как можно меньше сахара, чтобы любители ПП были довольны. Но чтобы при этом продукт оставался вкусным, приходится менять и его рецептуру.

“Чтобы понизить калорийность продукта, необходимо заменить высококалорийные ингредиенты и изменить рецептуру так, чтобы все свойства и качества продукта сохранились”, – объясняет руководитель сети.При этом эксперт убеждена: полностью от сладкого отказываться нельзя. Оно может быть полезным.

“К вопросу о пользе сладкого: главные компоненты сладостей – это глюкоза и углеводы. Они дают организму запас энергии, легко усваиваются и быстро утоляют голод. Сладкое поднимает настроение, способствуя выработке в организме серотонина – гормона счастья”, – рассказывает предприниматель.

Главное — соблюдать меру и не злоупотреблять пирожными. Ну а тем, кто до ужаса боится поправиться, но не может без чего-нибудь “к чаю”, Золоухина советует пряники. По её словам, 2-3 штуки в день фигуре точно не навредят.

Боитесь потолстеть – ешьте пряники / Фото: unsplash.com

Прилавки ширятся

Из-за меняющихся предпочтений потребителя кондитерам приходится постоянно расширять ассортимент, объясняет Золотухина. В качестве примера он приводит свое предприятие: сейчас “Тортест” производит более 450 различных наименований, а начинался бизнес всего с 15 видов кондитерских изделий, которые производили в арендованных цехах.

С 2018 года “Тортест” работает в собственном здании.

Санкции и ограничения на работе компании практически не сказались. Зоя Золотухина отмечает, что все основные продукты, которые используют для сладостей и выпечки – местного производства. Это мука, сахар, яйца, масло. Но вот гели, посыпки, сгущенку и прочее сырье приходится закупать в других регионах. Но все это тоже в России.

Фото: unsplash.com

Булки любят не только в Барнауле

По мнению Золотухиной, больше всего барнаульцы любят кондитерскую “классику” – торты и пирожные. Впрочем, сейчас не менее популярны булочки, сочни, зефир и коржи.

Кстати, не одни только жители Барнаула такие сладкоежки, подчеркивает руководитель. По её словам, те же лакомства любят и наши соседи: в Новосибирской и Кемеровской областях, а также республике Алтай.

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