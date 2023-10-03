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Директор «Оренбурга» назвал победу над «Зенитом» исторической

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Директор «Оренбурга» Андреев об игре с «Зенитом»: это историческая победа

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев назвал исторической победу над петербургским «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Для нас это историческая победа! Конечно, любому клубу всегда приятно обыграть «Зенит». Город, область, жители региона очень довольны», — сказал Андреев.

Встреча завершилась со счетом 1:3. Уже на второй минуте петербуржцы вышли вперед благодаря голу Густаво Мантуана. Затем подопечные Сергея Семака в течение получаса трижды пропустили от команды Деограсии. Отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

Для «Зенита» это поражение стало вторым подряд. В прошлом туре команда уступила «Локомотиву» со счетом 1:2. Всего в текущем сезоне у сине-бело-голубых три поражения в 10 матчах.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграет на выезде с «Сочи». «Оренбург» поедет в Калининград, где сыграет с «Балтикой».

Ранее игрок «Зенита» одним словом описал поражение от «Оренбурга».

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