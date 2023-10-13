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Для российской авиации создадут замену Ан-26 и Ан-72

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Самолет Ил-212 станет заменой транспортных Ан-26 и Ан-72 в ВКС России

Самолет Ил-212 с турбореактивными двигателями станет заменой транспортных Ан-26 и Ан-72 в ВКС России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Проект Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку – Ил-212. У самолета от предшественника по максимуму сохранится бортовое оборудование и авионика, а также в общем и целом фюзеляж. В то же время он получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С. Соответственно, будут переработаны крыло самолета и шасси, установлены новые топливная и гидросистема», — указано в сообщении.

Особенностью нового самолета будет установка двигателей над крылом, как у Ан-72 — это позволяет увеличить скорость набора высоты и одновременно — обеспечить эксплуатацию нового самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов.

Ранее в Минобороны России рассказали о решении вопроса с легкими транспортными самолетами.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

новости горняк

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