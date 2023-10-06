Колосков: матч между «Спартаком» и «Динамо» не был безобразием

Почетный президент РФС Колосков: матч «Динамо» — «Спартак» не был безобразием

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча Пути РПЛ Кубка России, в котором московское «Динамо» обыграло столичный «Спартак», назвав бело-голубых интеллигентной командной, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Вчерашний матч не был безобразием, а был интеллигентным. Две команды старались друг друга не бить. «Динамо» вообще интеллигентная команда. Настрой динамовцев тоже был запредельным», — сказал Колосков.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась в пользу бело-голубых со счетом 3:0. Под занавес первого тайма счет в матче открыл Бителло. Еще до перерыва преимущество динамовцев удвоил Даниил Фомин. Третий мяч в ворота «Спартака» забил Иван Зазвонкин.

В турнирной таблице группы D Кубка России «Спартак» занимает первое место, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе восемь баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее футболист «Спартака» объяснил крупное поражение от «Динамо» в Кубке России.

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