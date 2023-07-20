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Маск объявил о создании новой ИИ-компании

редактор01 mins

Она послужит “для понимания реальности”, отметил бизнесмен

Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED

Миллиардер Илон Маск объявил о создании компании xAI, которая займется разработкой искусственного интеллекта.

“Объявляю о формировании xAI для понимания реальности”, – написал он в “Твиттере”.

Отметим, что Маск также занимает пост гендиректора компаний SpaceX и Tesla, является основателем The Boring Company, владельцем Twitter и соучредителем OpenAI и Neuralink.

В мае стало известно, что Neuralink, которая занимается разработкой чипов, получила разрешение на проведение опытов на людях.

Ранее ученые сообщили, что люди могут вымереть в ближайшие годы из-за ИИ. Например, эту технологию могут использовать террористы для разработки нового биологического оружия.

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