На Украине в двух областях произошли взрывы

ТСН: в Николаевской и Сумской областях Украины раздались взрывы

На Украине в Николаевской и Сумской областях прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Уточняется, что в этих двух регионах объявлена воздушная тревога. Власти объясняют звуки взрывов работой систем противовоздушной обороны.

28 сентября в Киеве произошел взрыв. Также в этот день украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что на Украине произошла серия взрывов в Николаевской и Одесской областях. Отмечалось, что в этих регионах действовала воздушная тревога.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в центре Херсона произошли взрывы.

Источник