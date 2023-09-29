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На Украине в двух областях произошли взрывы

редактор ГОРНЯК2201 минуты

ТСН: в Николаевской и Сумской областях Украины раздались взрывы

На Украине в Николаевской и Сумской областях прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Уточняется, что в этих двух регионах объявлена воздушная тревога. Власти объясняют звуки взрывов работой систем противовоздушной обороны.

28 сентября в Киеве произошел взрыв. Также в этот день украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что на Украине произошла серия взрывов в Николаевской и Одесской областях. Отмечалось, что в этих регионах действовала воздушная тревога.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в центре Херсона произошли взрывы.

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