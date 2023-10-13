13.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Иностранные наёмники бегут из Харькова. Марочко рассказал о ситуации на фронте
Новости Алтай
Иностранные наёмники бегут из Харькова. Марочко рассказал о ситуации на фронте
Новости Алтай
Иностранные наёмники бегут из Харькова. Марочко рассказал о ситуации на фронте
Новости Алтай
В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора в РФ
Новости Алтай
В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора в РФ
Новости Алтай
В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора в РФ

Коллекция категорий

Бизнес175 Новости
Здоровье418 Новости
Новости Алтай1796 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование217 Новости
Общество436 Новости
Объявления80 Новости
Политика372 Новости
Спорт255 Новости
Платим за интересные новости!

Президент Ла Лиги высмеял «ПСЖ»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Глава Ла Лиги Тебас раскритиковал «ПСЖ» за крупные траты

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением относительно финансового состояния испанского чемпионата, а также подверг критике денежную политику руководства французского «Пари Сен-Жермен». Его слова передает Diario Sport.

«Испанская лига устойчива и входит в топ-5 сильнейших в Европе. Испанский футбол пережил тяжелые времена во время коронавирусной пандемии, но сейчас он восстановился.

Мы знаем, что во Франции «ПСЖ» потерял почти €605 млн, и что без финансовых ограничений этот клуб потерял бы гораздо больше. «ПСЖ» мог бы выиграть чемпионский титул по трате денег впустую», — заявил Тебас.

«ПСЖ» после восьми туров чемпионата Франции набрал 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Монако» составляет два балла. В Лиге чемпионов парижский клуб одержал победу (2:0 — против «Боруссии» из Дортмунда) и потерпел поражение (0:4 — от «Ньюкасла»).

Ранее издание Le Parisien сообщило, что Хабиб может возглавить ММА-проект «ПСЖ».

новости Локтевский

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости