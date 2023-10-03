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РЖД разрабатывает новые беспилотники

редактор ГОРНЯК2201 минуты

РЖД планирует создать беспилотные поезда

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил, что в компании планируют создать беспилотные поезда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы планируем разработать беспилотный поезд на отечественной платформе с наивысшим четвертым уровнем автоматизации. По завершению всех этапов испытаний и подтверждения безопасности он будет запущен в эксплуатацию», — рассказал он.

Четвертый уровень автоматизации предполагает дистанционное управление поездом.

Также Белозеров заявил, что в компании разрабатывают отечественный аналог поездам «Ласточка».

До этого в московском метро начали тестировать сеть LTE для запуска беспилотных поездов.

19 сентября президент Sitronics Group Николай Пожидаев в кулуарах международной выставки «Нева-2023» заявил, что первые беспилотные пассажирские суда появятся в России в 2024 году.

Системы автономного судовождения, которые на данный момент активно испытываются в ходе опытной эксплуатации на двух паромах между Калининградом и Санкт-Петербургом, по мнению Пожидаева в дальнейшем могут быть использованы для судоходства в акватории Северного морского пути (СМП).

Ранее в РЖД заявили, что в поездах введут запрет на игру на музыкальных инструментах..

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