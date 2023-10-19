Российский дипломат оценил текущий международный курс Австралии

Посол Павловский: нынешний курс Австралии провоцирует конфликты

Посол Российской Федерации в Канберре Алексей Павловский заявил, что альянс с Вашингтоном – «священная корова» для Австралии, нынешний курс которой, направленный на милитаризацию, подрывает безопасность в регионе и провоцирует конфликты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, международный курс Австралии «фундаментально неавтономен и в своих критических точках накрепко привязан к интересам США».

Дипломат считает, что наращивание и модернизация в Австралии вооруженных сил отвечает интересам местных оборонных компаний.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о недопустимости выпадов Вашингтона против политического руководства России.

Антонов призвал американские власти сосредоточить «весь пыл своих эмоций» на глобальных мировых проблемах, таких как поддержание стратегической стабильности, укрепление режима нераспространения оружия массового поражения, выстраивание новой архитектуры международной безопасности, борьба с терроризмом, изменение климата.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

новости горняк



Источник