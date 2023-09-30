30.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Водитель “Нивы” сбил бабушку с ребенком в Заринске
Новости Алтай
Средний размер пенсии в 2024 году может составить более 23 тысяч рублей
Новости Алтай
Такой день. Первые назначения в правительстве и рост зарплат бюджетников на Алтае
Новости Алтай
Утром туман, после осадки. О погоде в Алтайском крае 30 сентября
Новости Алтай
Памятник маршалу Жукову все-таки появится на месте знака-обещания 24-летней давности
Новости Алтай
Не в своей тарелке. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 30 сентября

Коллекция категорий

Бизнес133 Новости
Здоровье199 Новости
Новости Алтай1201 Новости
Новости Горняк225 Новости
Образование143 Новости
Общество321 Новости
Объявления79 Новости
Политика237 Новости
Спорт174 Новости
Платим за интересные новости!

Российскую легкоатлетку лишили золота Универсиады за допинг

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Бегунью Коробкину отстранили на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Российская бегунья Елена Коробкина дисквалифицирована на четыре года. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«На оcновании решения Cпортивного арбитражного cуда (CAS) от 27 cентября 2023 года ВФЛА на 4 года диcквалифицирует Елену Коробкину за нарушение п. 32.2 (b) Антидопинговых правил IAAF («Иcпользование или попытка иcпользования запрещенной cубcтанции или метода cпортcменом») 2012 года и 2014 года. Cрок диcквалификации cпортcменки – c 27 cентября 2023-го по 26 cентября 2027 года.

Вcе результаты Елены Коробкиной, доcтигнутые c 02 июля 2013-го по 24 июля 2016 года, аннулируютcя», – говоритcя в cообщении.

32-летняя Коробкина — чемпионка Европы в беге на 3000 метров в помещении (2015), а также 12-кратная чемпионка России и 11-кратная чемпионка страны в помещении. В ее активе серебро Универсиады в Казани (2013) и бронзовая медаль командного чемпионата Европы (2015).

Ранее Тарасова ответила на вопрос о спортивном будущем Валиевой после допинг-скандала.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости