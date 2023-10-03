Россияне рассказали о причинах перевода детей на семейное обучение

Буллинг в школе вошел в топ причин перевода детей на семейное обучение в России

Частые переезды, необходимость в индивидуальном подходе к обучению и буллинг со стороны одноклассников — три самые популярные причины, по которым родители перевели бы детей на семейное образование. Такие результаты показало исследование, проведенное Домашним лицеем онлайн-школы Skyeng и психологической платформой Alter, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса, самыми популярными причинами, по которым родители перевели бы детей на формат семейного обучения, являются следующие:

— необходимость индивидуального подхода (38%) при особенностях темпа усвоения школьной программы (ребенок значительно отстает или обгоняет);

— частые переезды семьи (38%);

— буллинг со стороны одноклассников (37%) и конфликты с учителями (32%);

— недовольство школьной программой (29%);

— необъективность школьных оценок, так как они не отражают знания (25%);

— необходимость углубленного изучения определенных дисциплин, что сложно осуществить в школе (22%).

Аналитики отметили, что ключевой недостаток традиционного школьного образования в глазах родителей кроется не в самой программе, а в психологических аспектах: 55% считают, что школьная программа дается детям легко, за исключением трудностей с отдельными предметами. При этом 74% родителей сообщают о том, что у детей есть психологические сложности, связанные с посещением школы. Главной из них респонденты считают проблему с мотивацией к обучению — ее назвали 35% родителей. 30% отметили, что детям трудно выстроить баланс между учебой, отдыхом и внеклассными занятиями, 20% поделились, что дети переживают по поводу оценок.

При этом россияне отмечают и ряд опасений, связанных с переходом на семейное образование. Среди них — нехватка социализации при обучении на дому (68%), сложности в самостоятельной организации и планировании учебного процесса (49%), дополнительные затраты на онлайн-школы или репетиторов (46%) и несформированность навыка самообучения у ребенка (45%).

«Чтобы учить ребенка на дому, родителям придется взять ответственность за его образование на себя, однако информации о том, как выстроить процесс перехода на семейное обучение, очень мало. И это подтверждают 33% респондентов. Также 39% опасаются сложностей при поиске организации для прохождения промежуточной и итоговой аттестации. При этом семейное обучение давно разрешено законом и для перехода на него достаточно просто желания родителей и ребенка. 94% из тех, кто разобрался, как это делать, и уже обучает ребенка дома, видят больше преимуществ, чем недостатков такого подхода», — прокомментировала Анастасия Екушевская, академический директор Домашнего лицея Skyeng.

30% опрошенных родителей уже перешли на формат семейного образования или задумываются о переходе на него. Абсолютному большинству из них (94%) нравится такой подход. Однако респонденты отмечают и сложности: дополнительные затраты (51%), проблемы с самоорганизацией ребенка (43%), совмещение работы и занятий с ребенком (37%). А среди главных преимуществ перечисляют отсутствие привязки к школьному графику (86%), возможность обучаться из любой точки мира (75%) и фокусироваться на предметах, которые интересны ребенку (75%). 73% отметили, что домашнее обучение экономит время на дорогу от школы до дома.

Категоричное «нет» в отношении домашнего обучения выразили лишь 18%.

Кроме того, 40% родителей сообщили, что их дети хотя бы раз говорили о том, что не хотят посещать школу. 62% респондентов видят причину тому в негативных эмоциях, которые вызывает школа (скуке, тревоге, злости), 55% — в буллинге со стороны одноклассников, а 47% — в конфликтах с учителями.

В исследовании также принимали участие респонденты, которые еще не стали родителями. Среди потенциальных причин перевода своего будущего ребенка на семейное обучение они видят низкое качество образования в школах (72%), частые переезды (69%) и необходимость индивидуального подхода к ребенку (68%). А в числе возможных сложностей выделяют нехватку социализации (88%) и необходимость самостоятельно выстраивать учебный процесс (69%). Однако только 29% из этой группы респондентов отметили, что рассмотрят семейный формат образования в будущем.

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