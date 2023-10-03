03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Украина потеряла сумму в две трети доходов из-за отказа США включить помощь ей в бюджет

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Украина потеряла $24 млрд из-за отказа США включить помощь во временный бюджет

Украина лишилась $24 млрд из-за отказа США включить помощь ей в свой временный бюджет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюджета страны.

Как отмечает агентство, доходы Украины в 2023 году должны составить около 1,33 трлн гривен, или примерно $36 млрд. Таким образом, неполученное финансирование составляет сумму в две трети от доходов страны за текущий год или столько же, сколько страна зарабатывает за восемь месяцев и три дня.

В августе госсекретарь США Энтони Блинкен призвал конгресс выделить $24 млрд на дополнительную помощь Украине. По его словам, американский президент Джо Байден запросил данную сумму у конгресса на продолжение поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной областях.

Позднее сенат США предложил сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу в 5,5 раза. Согласно проекту поправки к бюджету, на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года) предлагается выделить $4,5 млрд на помощь Украине для Пентагона. Кроме того, сенат предложил согласовать $1,65 млрд для экономической помощи Украине через государственный департамент.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости