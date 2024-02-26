Рассказываем, сколько стоит поехать в Ташкент, где всё покажется родным

26 февраля 2024, 08:0088Написать комментарий

Брат нашего корреспондента Анны Кабановой живет в Ташкенте. В этом году день рождения она решила встречать там: погреться, поесть плова и, конечно, увидеть родного человека. Что из этого получилось, а что пошло не по плану — читайте в материале NGS22.RU от первого лица.

Долететь в аэропорт по ветру

В Ташкенте я побывала уже второй раз. В прошлом году мы с мамой прилетели в столицу Узбекистана также в середине февраля, чтобы встретить там мой день рождения. В 2023-м билеты из Новосибирска и обратно обошлись примерно в 60 тысяч. В этом году — дешевле на 20 тысяч рублей.

Наш вылет был из новосибирского Толмачево вечером 14 февраля. Как раз в этот день разыгралась метель и похолодало. Чтобы успеть до перекрытия трасс, мы выехали из Барнаула в восемь утра. Около 12 часов дня автобус остановился на парковке у терминалов.

В этот момент я сильно пожалела о том, что оставила шапку дома (в тепло же едем). Шквалистый ветер вперемешку со снегом мешал дышать, не то что идти. Под ворчание мамы о том, что нелюбовь к шапкам меня погубит, мы доковыляли (иначе это не назовешь) до ближайшего входа. Закрыто.

У следующего терминала, который тоже не спешил распахнуть двери, мама (не из робкого десятка женщина) подошла к сотруднику аэропорта и выдала: «Ну кто же двери в мороз закрывает! Вы видите, люди мерзнут!». Рядом, опершись на стенку, стояла семья, явно не привыкшая к нашему климату. Ежились от холода и дети, и родители.

Рабочий быстро нашелся с ответом: «Женщина, у нас ремонт». Но в аэропорту, как и в жизни, если одна дверь не открылась, стоит постучать в другую. Мы зашли в третью.

Из морозов — в жару (ну почти)

Полет длился три часа. В самолете рядом сидела молодая мама с пятимесячным сыном. Малыш всю дорогу не сводил с меня больших голубых глаз. Я, поддавшись на обаяние, даже осмелилась подержать кроху на руках. Тут надо признать, что в мои 25 мать из меня никакая. Было так страшно взять малыша покрепче, что я почти тут же вернула его на место. В общем, время пролетело незаметно.

Из ташкентского аэропорта мы с мамой вышли поздним вечером и минут 15 ждали нашего родственника. Он шел к нам не спеша, вальяжной походкой. Понимал, что на ближайшие два дня выбора у него нет — семья будет рядом. Но, на всякий случай, поселил нас, своих маму и сестру, в гостиницу. Она обошлась ему в 35 тысяч рублей.

Мы заселились в отель Asli Makon, что неподалеку от главной городской площади — имени Амира Темура — средневекового полководца. Он на рубеже XIV-XV веков объединил земли Средней Азии в одно государство Темурдов со столицей в Самарканде. В Ташкенте и других городах Узбекистана есть улицы, скверы и памятники Темуру.

Но первое, что замечаешь во время прогулки — не памятники, скверы и здания, а тепло. В Ташкенте 14 февраля было +15 градусов. И никакого ветра. Здесь чаще сталкиваются с другими природными капризами — проливными дождями. Из-за этого на улицах полно ливневок. Но не такие, какие хвалил барнаульский вице-мэр Шеломенцев, а нормальные. Широкие и глубокие. Несколько раз я чуть не угодила в них тростью.

Кстати, с доступной средой в столице Узбекистана всё примерно так же плохо, как в Барнауле. Мало где я заметила пандусы и подъемники. Даже перила установлены не везде.

В целом Ташкент напоминает российский город. Все таблички — на родной кириллице, люди говорят по-русски. Разве что на рубли ничего не купить.

Местная валюта — сумы, считаются тысячами. По нынешнему курсу одна тысяча сум — восемь рублей 16 копеек. Например, поездка в такси за 25 тысяч сумов — 200 рублей. Тут властвует «Яндекс». И снова как дома. Только навигаторы говорят по-узбекски.

Лошадку жалко

В первую же ночную прогулку по столице я проголодалась, и брат повел меня в ресторан «Нават». Сюда, как рассказал мой гид и родственник, местные часто приходят отмечать окончание недели.

Интерьер здесь традиционный узбекский. Ковры с характерными узорами и тарелки с ними же. Роспись на посуде — древнее искусство. В «Навате» я заказала салат с овощами и говядиной (около 560 рублей). Звучит скучно, но на деле вкуснее, чем в Узбекистане огурцов и помидоров нет. Они очень сочные и свежие везде — от кафе и фуд-кортов до шведского стола в отеле.

На базарах обычно огромный выбор овощей и фруктов. Оно и понятно — климат позволяет. Но в этот раз в обитель торговли нас не занесло. Но из прошлогоднего путешествия запомнила, что на базаре брат брату брат. Или сестра сестре сестра. В общем, найдется много родственников, когда пойдете за сувенирами. В уличных лавках они дешевле, а выбора не меньше, чем в больших магазинах.

В одном из таких я купила подружке в подарок «казы» (нет, коза тут ни при чем) — колбасу из конины. О вкусе не скажу — пробовать не осмелилась. Но у местных это популярно. Даже в самолете подавали на обед бутерброд с колбаской из лошадки. А мне их жалко.

Скаты-прыгуны и любвеобильный водолаз

В Ташкенте мы провели два полноценных дня. Первым делом пошли туда, где не успели побывать в прошлую поездку — в океанариум. Он находится в парке Magic City. Там всё стилизовано под «Диснейленд», и даже иногда гуляют принцы и принцессы. Но на этот раз нам они не встретились. Зато мы познакомились с кучей рыб.

Тут тебе и акула, и морские звезды, и даже Немо и Дори из мультфильма. Полный восторг. Мне запали в душу скаты, которые так и норовили выпрыгнуть из аквариума, больше похожего на ванну. Так и хотелось сказать: «Ребят, еще чуть-чуть, я в вас верю».

Маме больше всего понравился водолаз, который плавал в огромном аквариуме вместе со своими морскими братьями, а туристам оставлял воздушные поцелуи и рисовал сердечки. Впрочем, тут лучше смотреть.

Бедные дети в богатом городе

Ели мы обычно в кафе и оставляли там по тысяче рублей за раз.

Однажды пошли в среднего уровня корейский ресторан и, пока ждали заказ, увидели, как выглядит бедность в столице. Мальчик в грязной одежде явно не по погоде (даже ташкентской) просил у посетителей денег. В городе, как я позже заметила, таких детей много. Они бродят по улицам и магазинам. Но деньги им дают редко.

По данным Минсоцзащиты Узбекистана, уровень безработицы в стране снизился в 2023 году более чем на 8%. Но если пообщаться с местными, убеждаешься, проблема куда больше, чем утверждает статистика. Они говорят, что даже за последний год цены в магазинах сильно выросли, а в университет на бюджет якобы не пройти без знакомств даже при хороших результатах экзаменов.

Еще из родного (и больного) — дороги. Во дворах легко наткнуться на яму, присыпанную щебнем. Центральные магистрали выглядят новенькими. А ту, по которой президент Шавкат Мирзиёев каждое утро едет на работу, охраняют полицейские. Здание, где заседает глава государства, выглядит как белый дом. Роскошный, в восточном стиле.

Митинги в Узбекистане официально не запрещены, но и не приветствуются, рассказал мне брат. То же самое касается критики в адрес власти. Президент входит в либерально-демократическую партию. Она — главная в стране. Остальные в жизни государства участвуют не очень активно.

«Ну чо, опять реветь будешь?»

Второй день в Ташкенте пришелся на мой 25-й день рождения. Утром меня поздравляли родные. Я задула свечи на пирожном под «Владимирский централ». В детстве мой день рождения всегда отмечали под шансон — привычка сформировалась. Без шуток про 52 года тоже не обошлось.

Потом мы с мамой и братом поехали кататься на аттракционах. Вернее, мы с ним катались, а мама переживала.

Парк был похож на американский, как в кино. Я впервые побывала в 5D кинотеатре, повисела вниз головой и покрутилась на разноцветном вертолете. Ребенок внутри меня был абсолютно счастлив. За радость пришлось отдать около 1,6 тысячи рублей.

В тот день в столице Узбекистана резко похолодало аж до -2. Пришлось надеть куртку. Выйдя из парка, я поняла, что привезла с собой из Сибири не только мороз, но и метель. Снег был как хлопья манки, а люди укрывались от него под крышами магазинчиков. Повезло тем, у кого были с собой зонтики.

Вечером до ресторана мы ехали полтора часа вместо 20 минут. Город из-за непогоды парализовали пробки в десять баллов. Можно было и не уезжать ради такого. В Барнауле подобные «катаклизмы» — почти каждый день.

Но, несмотря на все погодные выкрутасы, день выдался волшебный. Мы празднично ужинали в «Сыроварне». Я увидела, как делают сыр (как неожиданно) и вкусно поела.

На следующий день брат проводил нас с мамой в аэропорт Ташкента.

— Ну, опять реветь будешь? — спросил он ее.

— Да нет, чо ты. Я поняла, что у тебя тут всё хорошо.

Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

Если вы стали очевидцем происшествия, сообщите нам по телефону +7 912 222–00–14.

Взято Источник

26.02.2024