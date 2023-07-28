47 будущих энергетиков участвуют в масштабном профориентационном проекте алтайского предприятия

В филиале ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» действует студенческий энергоотряд – в этом сезоне практические знания и навыки получают 47 будущих энергетиков .

По данным Министерства промышленности и энергетики региона , профориентационный проект работает в компании уже 10-й год. Для студентов профильных факультетов вузов и ссузов это отличная возможность узнать о профессии как можно больше. «В энергоотряд записываются ребята, которые хотят почувствовать себя настоящими энергетиками. Это не обычная студенческая практика. Все энергоотрядовцы заключают срочный трудовой договор и, помимо навыков и основ профессии, получают еще и заработную плату», – поясняют в ведомстве.

Особое внимание уделяется технике безопасности . Ребята сдают экзамен и получают группы допуска по электробезопасности. Вторая группа – для студентов, впервые работающих в энергоотряде, третья – для их более опытных коллег. Будущие энергетики трудятся под пристальным вниманием наставников – сотрудников компании.

В производственном отделении Кулундинские электрические сети в этом сезоне работают трое студентов Алтайского государственного технического университета. «Ребята очень любознательные, хотят трудиться и стараются всему научиться. Уверен, что работа в энергоотряде пойдет им на пользу. Да и для нас они хорошее подспорье в горячую летнюю пору», – говорит главный инженер производственного отделения Кулундинские электрические сети Сергей Королев .

Энергоотрядовцы занимаются обходами линий электропередачи, подписывают опоры, крепят на энергообъекты предупреждающие знаки, оформляют оперативно-техническую документацию по обслуживанию и ремонту энергообъектов, измеряют нагрузки, снимают показания приборов учета, учатся работать в программных комплексах. Кроме того, у них есть возможность наблюдать за тем, как ведется ремонт, реконструкция и техническое обслуживание энергообъектов.

Студентка Алтайского государственного технического университета Амина Кузема местом работы выбрала Кулундинский РЭС. «Это очень важно: мы можем выбирать, где хотели бы проходить практику. И многие ребята поехали в родные места. На практике я работаю в подразделении транспорта электроэнергии. Свою дальнейшую жизнь хочу связать с отраслью не только потому, что я дочь энергетика, но и потому, что мне это интересно, считаю эту профессию очень важной и нужной», – говорит девушка.

Сезон энергоотряда продлится до 11 августа .

Фото: ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго»