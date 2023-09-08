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Администрация Бийска выделила полмиллиона рублей на содержание кладбищ

ГОРНЯК2201 mins

Фото: "Бийский рабочий"

Жители Бийска и Бийского района периодически жалуются состояние кладбищ. Чаще всего люди недовольны дорогами, сухими деревьями и неубранным мусором

Администрация Бийска ищет подрядчика на содержание кладбищ, сообщает ” Бийский рабочий “.

Мэрия объявила закупку на сумму 575 тысяч рублей. Основная часть из этой суммы пойдет на оплату труда сторожей, а также услуги экскаватора.

В списке кладбищ Центральное на Солтонском тракте, Старое в поселке Восточный, Малоугреневское, Мочищенское, Сорокинское, Заречное, Фоминское, Жаворонково и Северное в районе электроподстанции “Бийская”.

Ранее стало известно, что социальные похороны в Барнауле подорожали почти на тысячу рублей .

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