Администрация Бийска выделила полмиллиона рублей на содержание кладбищ
Фото: "Бийский рабочий"
Жители Бийска и Бийского района периодически жалуются состояние кладбищ. Чаще всего люди недовольны дорогами, сухими деревьями и неубранным мусором
Администрация Бийска ищет подрядчика на содержание кладбищ, сообщает ” Бийский рабочий “.
Мэрия объявила закупку на сумму 575 тысяч рублей. Основная часть из этой суммы пойдет на оплату труда сторожей, а также услуги экскаватора.
В списке кладбищ Центральное на Солтонском тракте, Старое в поселке Восточный, Малоугреневское, Мочищенское, Сорокинское, Заречное, Фоминское, Жаворонково и Северное в районе электроподстанции “Бийская”.
Ранее стало известно, что социальные похороны в Барнауле подорожали почти на тысячу рублей .