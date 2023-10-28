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Администрация США и глава МИД Китая обсудили спецоперацию на Украине и действия КНДР

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Администрация США и глава МИД КНР Ван И обсудили спецоперацию РФ и действия КНДР

Представитель администрации США высокого ранга сообщил, что американские должностные лица и глава МИД Китая Ван И обсудили специальную военную операцию России на Украине и «провокационные» действия Северной Кореи. Об этом он заявил на специальном онлайн-брифинге, который был посвящен итогам переговоров с министром иностранных дел КНР в Вашингтоне, передает ТАСС.

По словам представителя администрации Соединенных Штатов, еще стороны «говорили о дополнительных сферах возможного сотрудничества, в том числе в борьбе с распространением наркотиков и (по вопросу) климата».

Американский чиновник также рассказал, что власти двух стран «вместе работают над организацией» встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может состояться в ноябре в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

До этого стало известно, что Байден 27 октября провел в Белом доме переговоры с Ван И.

В рамках диалога лидер Соединенных Штатов отметил, что американская и китайская стороны должны ответственно управлять конкуренцией в своих отношениях и держать открытыми линии коммуникаций.

Президент США также указал, что Вашингтон и Пекин должны работать над решением глобальных проблем.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

новости горняк

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