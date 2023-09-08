Алтайские аграрии убрали 30% площадей зерновых и зернобобовых культур

В Алтайском крае несмотря на дождливую погоду продолжается уборочная кампания.

По актуальной на 7 сентября информации, в регионе убрано 30% площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 1,5 млн. тонн зерна.

Завершается уборка озимых зерновых культур. На текущую дату валовой сбор составляет порядка 300 тыс. тонн, сообщили в Минсельхозе региона.

Яровая пшеница убрана на площади 424 тыс. гектаров (25%), намолочено 580 тыс. тонн.

Хозяйства ведут обмолот зернофуражных культур: ячменя убрано 44%, овса – 54%. Начался обмолот гречихи.

По темпам уборки в лидерах находятся: Славгород, Косихинский, Первомайский, Быстроистокский, Зональный, Смоленский районы. Здесь убрано более чем по 40% зернового клина.

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