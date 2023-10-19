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Алтайский край может стать лидером среди регионов по экспорту зерна в Китай

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Продукцию из Алтайского края уже экспортируется в 48 стран мира.

Источник фото: unsplash.com

Директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Мария Шостак считает, что наш регион может стать крупнейшим сибирским поставщиком зерна в Китай. По её словам, в прошедшем сезоне Алтайский край показал рекордные 294 тыс. тонн импорта в Китай.

Китай закупал из Алтайского края более 25 видов зерна, среди которых лён, рапс, гречиха, горох, пшеница, овёс, рапсовый жмых и другие.

«По предварительным данным экспорт зерна и продуктов его переработки из Алтайского края за последние 5 лет вырос в 5,6 раза и в 2022/23 сельскохозяйственном году впервые превысил 2 млн т, экспорт зерновых культур увеличился почти в 11 раз до 1,2 млн т. Ведь высокое качество алтайского зерна хорошо известно миру, и в прошедшем году, кроме рекордного объема, мы получили рекордную географию поставок — алтайская продукция была направлена в 48 стран мира», — говорит Мария Шостак.

Как сообщает ТАСС, Россия и Китай подписали контракт на поставку зерновых на сумму около $25,7 млрд. За 12 лет Россия должна будет поставить 70 млн тонн зерновых, зернобобовых и масляничных культур.

город Горняк

Взято отсюда

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