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Алтайский край получит 200 млн рублей на ремонт объектов водоснабжения

редактор ГОРНЯК2201 минуты

28 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Алтайскому краю 200 млн рублей на ремонт объектов водоснабжения. Помочь региону с этим вопросом председатель правительства РФ пообещал во время рабочей встречи с губернатором Виктором Томенко прошедшим летом.

Согласно документу, средства потратят на софинансирование работ на территории сразу 56 населенных пунктов. Речь идет о восстановлении водозаборных скважин и водонапорных башен, что в свою очередь позволит обеспечить бесперебойное качественное водоснабжение для людей.

В распоряжении отмечается, что осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и предоставить доклад в правительство РФ необходимо до 1 февраля 2024 года.

На встрече с Михаилом Мишустиным Виктор Томенко отмечал, что дополнительные 200 млн рублей помогут обеспечить качественной водой почти 84 тысячи жителей региона.

Мишустин пообещал губернатору Томенко: «С водой Алтайскому краю обязательно поможем»

город горняк

Взято отсюда

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