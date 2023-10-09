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Алтайский край принял участие в Международной выставке «Улан-Батор. Партнерство 2023»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

С 28 сентября по 1 октября в столице Монголии проходила ежегодная Международная выставка «Улан-Батор. Партнерство 2023».

От Алтайского края активными участниками выставки стали такие крупные компании, как «Алтайские мастера», «Восток-М», Барнаульский завод винтовых свай, производственно-коммерческая фирма «Две линии», «Алтай-Селигор», «Алтэя», научно-производственный центр «Алтайская чайная компания», фармацевтический завод «Гален», «ЛекраСэт», «Алтайская компания «Медовый край», «Мед Алтая».

Всего участие приняли более 120 компаний России, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Монголии, Малайзии, Турции, а также ряда других дружественных стран.

Представители нашего региона провели ряд деловых встреч с руководством и сотрудниками Министерства топлива и энергетики Монголии, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Монголии, акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога», а также бизнес-сообществом страны.

В департаменте Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу отметили, что зарубежные партнеры проявили повышенный интерес к российскому дорожно-световому оборудованию, системам промышленных универсальных метеостанций, технологиям искусственного интеллекта в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также продуктовой линейке алтайских производителей.

По словам руководитель Представительства Алтайского края в Кобдоском аймаке Монголии Алексея Шабанова, проведенное мероприятие позволило предпринимателям продуктивно поработать, установить новые деловые связи, укрепить сотрудничество Алтайского края с иностранными партнерами в различных сферах.

По итогам поездки стороны обменялись рабочими контактами, а также предварительно договорились организовать в ближайшей перспективе встречи в формате B2B.

Алтайский край представляет свои достижения в сфере АПК на агровыставке в Москве

новости Алтайский

Взято отсюда

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