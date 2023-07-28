Алтайский производитель экомасел успешно осваивает зарубежные рынки

Компания «Алтария» более пяти лет производит растительные экомасла в виде спрея. Уникальность продукта заключается в баллоне, благодаря которому масло не взаимодействует с солнечными лучами и кислородом, а значит, остается свежим длительное время. Производитель успешно продвинулся на рынке Алтайского края, затем вышел на всю Россию и начал занимать лидерские позиции в своем сегменте. Появилась потребность в выходе на зарубежный рынок, чтобы открывать новые возможности для точек роста.

По словам генерального директора «Алтарии» Галины Чибитько , в этом помог Центр поддержки экспорта Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства, который предлагает действенные инструменты выхода на зарубежный рынок. «При посещении бизнес-миссий организация полностью в профессиональных руках специалистов центра. Все встречи и мероприятия, бытовые вопросы решает именно центр. Вместе с этим Центр поддержки экспорта – это и образовательная площадка, где качественно информируют и обучают основным принципам работы с зарубежными партнерами и организовывают с ними встречи. Сейчас благодаря такой площадке мы находимся в диалоге с четырьмя партнерами из Беларуси и Узбекистана. Кроме того, бизнес-миссии помогают и в рамках региона найти местных производителей, с которыми мы обсуждаем, делимся опытом успешных кейсов и можем друг другу помочь», – рассказала она. Сейчас масла продаются в Китае, Германии, Азербайджане, Казахстане. Спрос стремительно растет, экологически чистые алтайские продукты ценятся во всем мире.

В планах у предприятия увеличение объемов выпускаемой продукции путем внедрения мощных линий на производстве. Центр поддержки экспорта активно поддерживает компанию «Алтария» и вносит большой вклад в экспортную деятельность в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» .

«От услуг центра я уже, наверное, никогда не откажусь. Все настолько выверено, профессионально отработано, главное для предпринимателей – правильно ими воспользоваться. Среди них такой эффективный инструмент, как выставки. Они играют значительную роль для обмена контактами с потенциальными потребителями продукции. Важно грамотно организовать дальнейшую работу по взаимодействию, а в рамках бизнес-миссий мы знакомимся со страной изнутри и уже понимаем, подойдет ли ей наш продукт и как сделать так, чтобы он здесь прижился и понравился. В противном случае при полном анализе мы понимаем, что нет, товар не подходит, мы идем дальше и ищем новые рынки», – подытожила руководитель «Алтарии».

В краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры добавили, что при поддержке регионального Центра поддержки экспорта Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства по итогам первого полугодия текущего года 39 компаний заключили 52 экспортных контракта на сумму 4 миллиона 820 тысяч долларов США.

Более подробно узнать об услугах центра поддержки экспорта Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства и условиях их получения можно по телефону +7-800-222-83-22 или на официальном сайте .

Фото: управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Источник: Официальный сайт Администрации Алтайского края