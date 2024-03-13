реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Алтайского живодера, расстрелявшего котят из пневмата, будут судить по двум уголовным статьям

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Несовершеннолетнего подростка, участвовавшего в расправе, поместят в центр временного содержания

13 марта 2024, 11:20138Написать комментарий

Алтайского живодера, расстрелявшего котят из пневмата, будут судить по двум уголовным статьям

На жителя Алтая, безжалостно расправившегося над котятами в Волчихе, завели два уголовных дела — за жестокое обращение с животными и вовлечение несовершеннолетних в преступление, говорится в пресс-релизе регионального МВД.

Сотрудник ведомства подтвердил NGS22.RU, что речь идет о расстреле котят в Волчихе. В начале марта в Сети появилось шокирующее видео расправы: на кадрах подросток со своим взрослым приятелем издевался над животными в доме. У мальчика в руках был пневматический пистолет, а пол — забрызган кровью.

Старшему фигуранту дела 33 года, ранее он уже был судим за грабеж и кражу. Подросток, участвовавший в истязании животных, еще не достиг возраста уголовной ответственности — 13-летнего мальчика поместят в Центр временного содержания несовершеннолетних и поставят на профилактический учет.

Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

Если вы знаете подробности происшествия, свяжитесь с нами по номеру +7 912 222-00-14. или напишите в телеграм-бот по ссылке.

Взято Источник
13.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Мужчина избил женщину-водителя в Подмосковье

Пострадавшая осталась без работы на время, пока ее машину чинят…

Минобрнауки рассказало, как на Алтае будут пересдавать ЕГЭ после рекомендаций Путина

Минобрнауки рассказало, как на Алтае будут пересдавать ЕГЭ после…

Президент страны предложил дать возможность пересдавать один экзамен по выбору…

Барнаульский “Сталин-центр” пригласил в гости Киркорова для зарядки патриотизмом

Барнаульский “Сталин-центр” пригласил в гости Киркорова для зарядки патриотизмом

Киркорову напомнили, что о Сталине положительно отзываются 65% опрошенных Филипп…

Пенсионерка, которую жестоко избил внук, скончалась в Ростове

Пенсионерка, которую жестоко избил внук, скончалась в Ростове

Мужчина отнимал у 90-летней женщины деньги и издевался над ней…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp