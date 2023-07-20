Алтайские компании могут поучаствовать в конкурсе “Лучшие практики наставничества”

Это могут сделать и участники национального проекта по повышению производительности труда, и организации социальной сферы

Коллеги. Работа / Фото: senivpetro / Freepik

Министерство экономического развития Алтайского края продолжает прием заявок на участие в ежегодном краевом конкурсе “Лучшие практики наставничества”, сообщает Инновационный портал региона. Его проводят в рамках реализации национального проекта “Производительность труда”. Главная цель конкурса – найти успешные практики наставничества для популяризации и внедрения в организациях региона. И, конечно, чтобы поощрить успешных наставников.

Кто может принять участие?

В 2023 году принять участие могут не только те предприятия, которые вошли в нацпроект, но и те, кто работает в социальной сфере (образование, здравоохранение, туризм, наука, культура и спорт).

Где и как подать заявку?

Заявки принимают до 12 июля 2023 года по адресу: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 118, каб. 206. Режим приема: понедельник-четверг – с 09:00 до 18:00, пятница – с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48.

Где узнать о конкурсе подробнее?

Конкурсная документация размещена на Инновационном портале Алтайского края в разделе “Поддержка”/”Конкурсы”. Также получить конкурсную документацию можно в управлении инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития Алтайского края, направив соответствующий запрос на адрес электронной почты: innov@alregn.ru. Ответственный представитель по вопросам проведения конкурса – Куркова Людмила Андреевна, телефон: (3852) 20-65-60, e-mail: kurkova@alregn.ru.

Ежегодный краевой конкурс “Лучшие практики наставничества” проводится в соответствии с указом губернатора Алтайского края от 07.04.2020 № 52 “О проведении ежегодного краевого конкурса “Лучшие практики наставничества”. За период 2021-2022 годов было подано 18 заявок, победителями стали шесть предприятий. Победители регионального этапа приглашаются к участию в федеральном этапе.

Как принять участие в нацпроекте?

Национальный проект “Производительность труда” направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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