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Аналитики посчитали жителей Алтайского края с зарплатой выше 100 тысяч рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Виталий Барабаш

В целом по стране количество людей с зарплатами, перешагнувшими отметку в 100 тысяч рублей, выросло, но покупательская способность этих денег убавилась

Численность работников с заработной платой больше 100 тысяч рублей в Алтайском крае не превысила и 15 тысяч человек по итогам среза текущего года, сообщает ” Банкфакс ” со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza.

Аналитики опирались на данные Росстата о зарплатах сотрудников крупных и средних предприятий. Так, в целом по стране зарплату от 100 тысяч рублей получают 4,9 млн человек или 17,4% от числа всех работников. Это больше, чем в 2021 году на 2 млн человек. Однако в этом году 100 тысяч рублей приблизительно сравнимы с 83 тысячами рублей 2021 года.

30 сентября, 17:37 В Алтайском крае с 1 октября увеличатся зарплаты бюджетников

Расходы на повышение зарплат запланированы при формировании краевого бюджета. Повышение коснется доходов более 150 тысяч работников

Алтайский край и Республика Алтай не вошли ни в число лидеров, ни в число аутсайдеров списка. В Алтайском крае доля тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей, составляет всего 4,2% (14,5 тысячи человек), а в Республике Алтай – 6,5% или 2,3 тысячи человек.

Наибольшая доля работников с зарплатой свыше 100 тысяч рублей в месяц отмечается в сфере добычи полезных ископаемых (45,4%), финансов и страхования (41,3%), в области информации и связи (41,1%), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (34%), а также в строительстве (29,7%).

Ранее барнаульцы рассказали, какую зарплату для учителей они считают достойной .

город горняк

Взято отсюда

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