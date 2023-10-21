21.10.2023

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Армия Израиля назвала количество заложников, находящихся у ХАМАС

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Армия Израиля: число заложников ХАМАС возросло до 210

Радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает в секторе Газа не менее 210 человек, похищенных при нападении на территорию Израиля 7 октября. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС.

Он добавил, что с 7 октября 307 израильских военнослужащих лишились жизней из-за ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

новости Алтайский

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