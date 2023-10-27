28.10.2023

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Банк России в конце октября повысил ключевую ставку до 15%

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pixabay.com

В регуляторе подчеркнули, что текущее инфляционное давление в стране значительно усилилось и складывается выше ожиданий Центробанка

27 октября Банк России в очередной раз поднял ключевую ставку, сообщает РИА “Новости” .

Так, регулятор увеличил ставку сразу на 2% – с 13 до 15%.

После решения Центробанка рубль усилил рост на бирже. Курс доллара упал ниже 93 рублей.

Кроме того, прогноз инфляции на 2023 год повысили до 7–7,5%.

Горняк22

Взято отсюда

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