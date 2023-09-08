Банк “СибЭС” подал иск против директора барнаульского завода мехпрессов

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Это уже не первая попытка банка добиться банкротства промышленного топ-менеджера Сергея Ферапонтова. Прошлые судебные тяжбы закончились полной победой барнаульского бизнесмена

Банк “СибЭС” обратился в арбитражный суд Алтайского края с требованием признать банкротом директора барнаульского завода механических прессов Сергея Ферапонтова. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Как сказано в иске, причиной для такого решения стали “обязательства должника перед заявителем” в размере 43,6 млн рублей. При этом в третьих лицах иска фигурирует и сам завод мехпрессов.

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Как образовалась такая задолженность, на данный момент не известно. Однако нужно отметить, что с аналогичным иском банк обращался и ранее: в 2020 году.

Тогда, впрочем, сумма задолженности в материалах иска не фигурировала, а закончился он для банка неудачно: его притязания краевой арбитражный суд признал необоснованными.

Любопытно также, что согласно информации, приведенной на сайте банка, еще в 2017 году его лицензию на осуществление кредитных операций отозвали.

Привело к этому, по данным “НГС55”, нарушение закона 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“.