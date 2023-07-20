Барнаул считали городом селедки. О том, как продукцию с Алтая узнали за границей

Когда-то семга и форель были редкостью для Алтая

Фото: diaf.ru

25 лет исполнилось в 2023 году рыбоперерабатывающему предприятию Алтайского края “Диаф”. Руководитель предприятия Светлана Шустова рассказала, почему четверть века назад столицу Алтайского края считали городом селедки, какого копчения предпочитают рыбу барнаульцы и в какие страны сейчас экспортирует продукцию алтайский завод после закрытия европейских границ.

Ставка на семгу и форель

Все началось с переработки небольшого количества рыбы на арендованном предприятии, рассказывает Светлана Шустова историю появления компании “Диаф”. Говорит, что тогда решила сделать ставку на семгу и форель — в тот период эта рыба была редкостью для Алтая.

“Тогда на Алтае эту рыбу практически не продавали. Поставщики считали Барнаул городом селедки. Это сейчас ситуация кардинально поменялась и мы работаем, так сказать, со всем, что плавает – и морской рыбой, и речной, и импортной, и отечественной”, – рассказывает Шустова.Дело развивалось и сейчас “Диаф” входит в ТОП-5 предприятий России, имеющих еврономер на готовую продукцию.

Продукцию компании хорошо знают по всей Сибири: Алтайский край, Омск, Томск, Кемерово, Тюмень, Иркутск, Красноярск.

Светлана Шустова отмечает, что в компании внимательно следят за предпочтениями покупателей: “Так, например, мы коптим рыбу на разных компонентах – дуб, бук, ольха и так далее. Так вот потребителю больше всего нравится продукция на буке. Начинаешь коптить другими видами – сразу спрос падает”.

Кроме того, спрос на ту или иную продукцию зависит от региона.

“В одном регионе идет на ура рыба, которая в другом может быть вообще никак не востребована. Барнаульцы, кстати, не притязательны – у нас все виды продукции востребованы примерно одинаково”, – говорит эксперт.

А что с экспортом

После того, как был закрыт сбыт в европейские страны, рынок перестроился, рассказывает Светлана. Пришлось по-новому выстраивать логистику.

“Что касаемо экспорта, сначала мы испытывали трудности по логистике, расчетам, но сейчас ситуация выровнялась. По Европе мы наладили связи, а вот с Америкой так до сих пор и не работаем.Сейчас продукция барнаульской компании поставляется в такие страны, как Швейцария, Германия, Нидерланды. Там “на ура” идет наш речной окунь.

“В Европу мы отправляем только одну позицию – филе речного окуня. Он вылавливается в водоемах Сибирского округа. За границей нет этой рыбы, но иностранцы ее очень любят”, – говорит предприниматель.Доверие к компании довольно высокое: в 2009 году “Диаф” ввел систему международного контроля качества, основанную на принципах ХАСПП. Продукция предприятия участвует в международных выставках и имеет высокие награды.

О ценах

На предприятии заинтересованы сохранить цены на продукцию, но зачастую это не в их силах. На повышение цен на рыбу влияют несколько факторов. Основные — это улов и колебание доллара.

“В этом году, например, поймали много рыбы, а в следующем не очень – соответственно, цена увеличится. Искусственный фактор – курс доллара. Только он вырос – следом повышаются и цены. Это уже стало закономерностью, хотя не всегда объективной. Например, стоимость доставки увеличивается вдвое, а то и больше. Были моменты, когда сумма доставки рыбы с Владивостока составляла 200 тысяч рублей, а потом резко увеличивается до 470 тысяч – и это всего лишь 20 тонн рыбы привезти” – объясняет предприниматель.

Колебания цен влияют и на поведение покупателя: “Дорогую рыбу сейчас стали брать реже, многие переходят на более дешевую продукцию – скумбрию, селедку, а также речную рыбу”, – говорит Шустова.

О кадрах

Как и многие компании, в последнее время “Диаф” столкнулся с дефицитом кадров, так как специалистов такого профиля в Барнауле немного. На предприятии ищут способы решить эту проблему. Например, обучают людей прямо на производстве, а чтобы удержать сотрудников, стараются создать для них комфортные условия, указывает Шустова. Например, в числе прочего на предприятии есть комната отдыха и даже спортивный зал.

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