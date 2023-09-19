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Бийский лесхоз стал очередным участником нацпроекта по производительности труда - ГОРНЯК22
19.09.2023

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Бийский лесхоз стал очередным участником нацпроекта по производительности труда

ГОРНЯК2201 mins

Деревоперерабатывающее предприятие ООО «Бийский лесхоз» стало еще одним участником национального проекта «Производительность труда» . В ходе проведения отборочных мероприятий компании в нацпроект специалисты Минэкономразвития и Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) рассказали представителям организации о целях и задачах национального проекта, поделились практиками повышения производительности труда, а также определились с мероприятиями и удобными сроками их реализации. В ближайшее время эксперты РЦК приступят к подготовительным работам с сотрудниками предприятия по выстраиванию производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений. Прежде всего, экспертами РЦК будет проведено базовое обучение сотрудников методам и инструментам бережливого производства , с помощью которых они начнут оптимизацию выбранного производственного потока. Также предстоит о бучение и сертификация внутренних инструкторов по бережливому производству из числа сотрудников предприятия с целью последующей передачи знаний по основам и инструментам улучшений всем работникам организации после завершения этапа совместной работы с экспертами РЦК. «Выход экспертов РЦК на предприятие для оптимизации потока запланирован на середину октября текущего года. Подведение итогов совместной работы по методике реализации адресных мероприятий в рамках нацпроекта планируется в апреле следующего года, т.е. через шесть месяцев после официального выхода экспертов на предприятие», – отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер . СПРАВОЧНО . Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей. Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru .

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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