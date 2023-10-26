Более чем в 20 районах Алтайского края ведется уборка кукурузы

В этом году хозяйства более 20 районов Алтайского края выращивают кукурузу на зерновые цели.

В Минсельхозе региона рассказали, что площади сева этой культуры достигли почти 15 тысяч гектаров. Достойный урожай позволили сформировать хорошие погодные условия.

По данным на 25 октября, кукурузу обмолотили с площади 2,6 тысячи гектаров. В Зональном, Мамонтовском, Павловском районах фиксируется урожайность 60-90 центнеров с гектара, в Хабарском, Михайловском – 30-50 центнеров с гектара.

Специалисты отмечают, что зерно кукурузы хозяйства используют в приготовлении кукурузной пасты, плющеного зерна для кормовых целей в животноводстве. Кроме того, зерно реализуется на продовольственные цели.

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