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Борьба за клиента. Что для Алтайского края несет покупка “Монетки” сетью “Лента”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pixabay.com

В настоящее время на территории Алтайского края функционирует порядка 40 магазинов сети “Монетка”, которую приобретает федеральный ретейлер

Крупная сделка по приобретению федеральным ретейлером “Лента” магазинов в формате “у дома” сети “Монетка” затронет и Алтайский край. Оба бренда весьма широко представлены в нашем регионе. Как может отразиться на потребителях такая “кооперация” брендов, и чем объясняется данный процесс, выяснял корреспондент “Толка”.

Процесс “монетизации”

Что означает слияние для самих сетей уже, в целом известно. Более того: судьба бренда “Монетка” после покупки относительно ясна.

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Компания намерена сохранить бренд “Монетки”. В Алтайском крае магазины сети работают в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби и других населенных пунктах

Ожидается, что бизнесМонетки” продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо с сохранением основных операционных процессов, а магазины – работать под существующим брендом”, – сказано в сообщении “Ленты” о покупке “Монетки“.

Более того, “Монетка” фактически продолжит расти. Теперь вместо новых магазинов формата “Мини Лента” федеральная сеть будет открывать новые “Монетки“. А затем, исходя из имеющихся данных, и старые “Мини Ленты” также ждет ребрендинг и превращение в новые “Монетки“.

Широкое присутствиеМонетки” на Урале и в Западной Сибири существенно усилит позиции компании в этих регионах и будет служить прочным фундаментом для органической экспансии в близлежащих регионах”, – говорится в официальном сообщении “Ленты“.

Надо отметить, что в Алтайском крае в настоящее время работают торговые точки обоих брендов.

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Такой формат предполагает экономию на организации работы магазина. Там, например, меньше продавцов, а товар выкладывается в коробках

Менеджер службы по связям с общественностью и государственным органам компании “Лента” Тимофей Гончарук сообщил “Толку”, что по состоянию на конец июля текущего года в Алтайском крае работало 39 магазинов под брендом “Монетка“.

Отвечая на вопрос по поводу того, ждать ли в регионе открытия новых торговых точек, он отметил: “Мы не раскрываем планы компании по открытию новых магазинов“.

При этом представитель федерального ретейлера добавил, что в результате сделки “Лента” ожидает “существенную синергию в коммерческих условиях и категорийном менеджменте благодаря объединению закупочной силы в работе с федеральными и местными поставщиками, а также в прямом импорте, сезонных предложениях и эксклюзивном ассортименте собственных торговых марок”.

Новый сегмент

По словам генерального директора агентства “Ключ Риэлт” и специалиста по коммерческой недвижимости Константина Никитеева, приобретение “Монетки” связано со стремлением федеральной сети охватить сегмент “магазинов низких цен”. В связи с чем ожидать расширения сети “Монетка” все же не стоит: сейчас новые владельцы будут “обкатывать” новый для них формат.

Лента” сейчас ушла в более дорогой сегмент. Поэтому для клиентов с более низким доходом эти магазины стали закрыты. Приобретение “Монетки” позволит вернуть утерянных покупателей, и это поспособствует капитализации компании и росту стоимости ее акций”, – отмечает Никитеев.

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Относительная распространенность “Монетки” в крае, а заодно и скорое открытие в крае еще одной сети магазинов низких цен “Чижик” эксперт объясняет довольно просто: весьма скромными доходами жителей региона. При этом “жизненного пространства” для сетей, по его словам, пока хватает.

В последнее время наблюдается тенденция, когда продовольственные магазины работают “дверь в дверь”.(…) Сейчас лучше [чем большие супермаркеты] работает формат магазина у дома, и люди уже нередко не ленятся обойти несколько магазинов и поискать интересующий их товар по интересующей цене”, – отметил собеседник.

И если клиентов для торговых сетей хватает, то вот количество свободного пространства для открытия магазинов уже становится ограниченным ресурсом. Что, по словам Никитеева, и вызывает у крупных игроков интерес к покупке готовых сетей.

город Горняк

Взято отсюда

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