Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15% годовых
27 октября Центробанк РФ принял решение поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 15% годовых. Эксперты рассказали, как это повлияет на курс валюты и сферу недвижимости в России.
Как отметил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин, это решение регулятора было ожидаемым для рынка. Он уверен, что в ближайшее время курс нацвалюты укрепится в коридоре три-четыре рубля, пишут «Известия».
«Подъем ставки вызвал незамедлительную реакцию в рубле — начал укрепляться и в моменте снизился до 92,65 рублей за доллар», — также отметил партнер Capital Lab Евгений Шато.
Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов уверен, что после решения ЦБ вырастут цены на вторичное жилье до рекордных значений, превысив 6%. Однако он уточнил, что на рынке недвижимости наблюдался спад спроса еще после прошлых повышений ключевой ставки.
ЦБ повысил ставку четвертый раз подряд. 21 июля ее уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых, 15 августа до 12%, 15 сентября она поднималась до 13%.
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