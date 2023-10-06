Чем обернется запрет на экспорт российского зерна в Казахстан

Казахстан ограничил ввоз пшеницы на свою территорию из России, а дождливый сентябрь подпортил часть урожая наших аграриев. Мы разбирались, как повлияют эти факторы на стоимость основной зерновой культуры в Алтайском крае.

Влияние Казахстана

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Казахстана, для исключения «серого импорта» пшеницы приказом министра сельского хозяйства РК продлен запрет на ввоз пшеницы автотранспортом на территорию Казахстана с 11 октября текущего года сроком на шесть месяцев. Кроме того, с 26 сентября 2023 года на полгода введен запрет на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом, за исключением импорта зерна, предназначенного для лицензированных элеваторов, а также зерноперерабатывающих и птицеводческих предприятий.

Вводимые ограничения на ввоз железнодорожным транспортом не распространяются на транзитные перевозки через территорию Казахстана.

– Думаю, последствия этого решения сельхозпроизводители края почувствуют в ближайшее время, потому что Казахстан вывозил отсюда немалый объем зерна, – говорит Александр Балаков, директор Алтайской продовольственной компании и председатель регионального Союза крестьянских (фермерских) формирований. – Мы это уже почувствовали, когда запретили перевозку автотранспортом. Из нашего хозяйства нет возможности отгружать пшеницу по железной дороге, но приезжали из Казахстана на автомобилях покупатели, а после запрета их не стало.

«Главный фермер края» уверен, что объем продаж в Казахстан алтайского зерна резко сократится.

Президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман объяснил «АП», почему после трех лет происходящих безобразий власти Казахстана решили пресечь серые схемы ввоза пшеницы.

– Дело в том, что после пересечения границы российское зерно становится якобы казахстанским, и дельцы его продают в страны, не входящие в Таможенный союз, в первую очередь это Узбекистан, Таджикистан и Афганистан, и получают возмещение НДС из бюджета страны, – говорит эксперт.

В соседней республике посчитали, что на НДС они несут убытки в десятки миллионов долларов.

По словам Валерия Гачмана, российские предприниматели для того, чтобы продать зерно в страны, не входящие в Таможенный союз, должны заплатить пошлину, величина которой зависит от мировых цен и порой достигает 5,5 тыс. рублей за тонну. А казахстанские дельцы скупали в Алтайском крае эту пшеницу за наличные и перепродавали, не платя таможенную пошлину. Разница в цене на размер таможенной пошлины делала наших трейдеров неконкурентными на рынках Центральной Азии.

Запрет нелегального вывоза в Казахстан снизит спрос на алтайскую пшеницу, и она подешевеет, полагает автор этой статьи.

– Нельзя формировать дополнительный спрос, заставляя в одних регионах России платить таможенные пошлины, в других нет, нарушая законодательство, – считает президент Союза зернопереработчиков Алтая. – Если в европейской части России пшеница покупается экспортерами с учетом таможенной пошлины, а у нас без нее, то проблема не в казахстанских дельцах. Давайте тогда отменим пошлину, и цены выровняются.

И уже отбросив эмоции, Валерий Гачман предположил, что продленные Казахстаном ограничения существенно не повлияют на цену пшеницы в Алтайском крае. Он надеется, что зерно будет дорожать в русле общероссийских тенденций рынка.

Другие факторы

Александр Балаков также надеется на рост цены, приводя свои аргументы:

– Сегодня пшеницы, которая по ГОСТу соответствует третьему классу, много на рынке не будет. Слышал от коллег, что у них есть поля, на которых проросло до 20% зерна. Такой урожай можно использовать только на корм скоту. И поэтому третий класс будет в цене.

И второй фактор, который, по мнению руководителя сельхозпредприятия, поддержит цены, – снижение по сравнению с прошлым годом урожая в Алтайском крае. – Оценить объемы пророщенного зерна можно будет только по окончании уборки, – уточняет Валерий Гачман. Он согласен, что качественного зерна будет меньше, чем ожидалось, но говорит, что его с лихвой хватит для обеспечения хорошей мукой всего Алтайского края.

Спрос на добротное зерно увеличивается, оно растет в цене. Сегодня пшеница третьего класса стоит уже 15 тыс. рублей за тонну.

Но цена растет по другим причинам, объясняет президент Союза зернопереработчиков Алтая. Он напоминает, что край является неотъемлемой частью внутрироссийского и мирового рынка. А мировые цены после падения возобновили рост, что на фоне девальвации рубля поднимает стоимость зерна в России. В то же время вместе с ослаблением национальной валюты увеличивается размер экспортной пошлины. Это разнонаправленные факторы. Но пока они в регионах Урала, Поволжья и Сибири поддерживают цены.

– В портах стоимость пшеницы сегодня не растет, но, будем надеяться, что это ненадолго, – говорит Валерий Гачман. – Россия планирует продать за рубеж 64 млн тонн зерна, тогда как в минувшем сезоне было отгружено без малого 60 млн тонн. Рост экспорта позволит сохранить спрос и на алтайскую пшеницу. Александр Балаков, как некоторые его коллеги, пока не хочет продавать собранное зерно, ожидая, когда оно подорожает.

Аграрий обращает внимание на рост себестоимости. В этом году резко выросли затраты на ГСМ, запчасти, «химию». В эту уборочную все зерно приходится прогонять через сушилки, притом что газ для них подорожал с 18 тыс. до 50 тыс. рублей за тонну.

При нынешней урожайности комфортной ценой он считает 17,5 тыс. рублей за тонну пшеницы третьего класса. Такой уровень позволил бы повысить зарплату работникам предприятия.

Вторая причина, по которой руководитель Алтайской продовольственной компании воздерживается от продаж, связана с ходом уборки урожая. – На 29 сентября мы обмолотили только половину, и не факт, что все уберем, потому что с 12 по 15 октября прогнозируются снегопады. Они могут окончательно положить на землю стебли пшеницы, которые и так уже наклонены. И тогда ее скосить невозможно, – тревожится Александр Балаков. Он не исключает проблем и с семенами высоких репродукций. В хозяйстве половина семеноводческих участков еще стоят неубранными и прорастают на корню.

Есть масса фермерских хозяйств, у которых нет сушилок. И они вынуждены продавать урожай с колес элеваторам за минусом затрат на сушку либо рискуют потерять его, когда зерно просто начнет «гореть».

– Если в такой ситуации и при таких затратах аграриев опустить цену пшеницы, то в следующем году для многих будет проблематично провести посевную. Поэтому я надеюсь на благоразумие переработчиков, – заключил Александр Балаков.

Казахстан закрыл железную дорогу для российского зерна ШУМИЛОВ Евгений

город горняк



Взято отсюда