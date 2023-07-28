Делаем по 800 километров в год: Губернатор Виктор Томенко о высоких темпах строительства и реконструкции дорог

Губернатор Алтайского края рассказал о темпах и направлениях дорожного строительства в Алтайском крае.

Хороший пример — федеральный Чуйский тракт, который проходит в том числе через наш край. В прошлом году было открыто движение по 5 его участкам общей протяженностью 32 километра, которые были расширены до четырех полос. Количество ДТП здесь, по данным дорожников, снизилось на 75%. Строим самую безопасную дорогу Сибири!

Интенсивность движения ежегодно растет на реконструированном участке со 173 по 183 километр. Это логичные продолжение 4-полосного отрезка дороги от Барнаула до Новосибирской области. Пять лет назад, еще до начала строительства, здесь ездило в среднем 9 тысяч автомобилей в сутки. В прошлом году интенсивность движения в пиковые летние месяцы достигала 22 тысяч.

Многие помнят времена, когда путь из Тальменского района в Барнаул занимал много времени: движение по загруженной двухполосной трассе было долгим и казалось опасным. Благодаря двукратному расширению дороги серьезных заторов на этом участке больше нет. Еще раньше люди часто стояли в пробке перед Новоалтайском. Особенно в воскресенье, когда дорога загружена потоком отдыхающих из Горного Алтая. Работы на 15-километровом участке Барнаул — Бийск сделали движение более свободным. Общая протяженность Чуйского тракта на территории Алтайского края — около 300 километров. Чуть больше трети дороги уже расширена до четырех полос.

Сейчас в работе еще 6 участков. Цель — расширить дорогу по всей длине не позже 2035 года. Занимаемся развитием Чуйского тракта и вместе с соседями — Республикой Алтай и Новосибирской областью. Этим летом во время ПМЭФ подписали соглашение и будем добиваться признания тракта национальным туристским маршрутом. Продолжим заниматься не только реконструкцией и ремонтом дороги, но и ее благоустройством. Чтобы вдоль нее появилось все, что нужно для комфортного путешествия, от кафе и гостиниц до смотровых площадок — все-таки речь идет об одной из самых красивых дорог России и даже мира.