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Делегация Алтайского края принимает участие в Международном экспортном форуме «Сделано в России»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в период с 19 по 20 октября 2023 года проходит Международный экспортный форум «Сделано в России» (г. Москва, МВО «Манеж»). Организатором выступает АО «Российский экспортный центр» при поддержке Правительства Российской Федерации.

В деловой программе предусмотрено множество мероприятий: от пленарных дискуссий — до международных телемостов. Здесь планируется определить актуальные тренды развития экспорта, подвести итоги внешнеэкономического года, обсудить направления деятельности в условиях новой архитектуры глобального торгового сотрудничества.

Выставочную часть «Сделано в России» представит разноплановая экспозиция, которая продемонстрирует широкой аудитории и зарубежным партнерам российский потенциал экспорта. Кульминацией форума станет церемония награждения представителей лучшего бизнеса страны, готового бороться за внешние рынки и достигающего здесь значительных результатов.

Участниками мероприятия являются представители крупного, среднего и малого бизнеса со всей России, органов власти, профильных ассоциаций и объединений, банков, деловых СМИ, признанных экспертов и зарубежных делегаций.

Официальную делегацию региона возглавляет временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Алтайского края, министра экономического развития Алтайского края Нагорнов А.А.

СПРАВОЧНО:

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Алтайском крае реализуются 2 региональных проекта: «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», в рамках которого регион ежегодно входит в число лидеров среди субъектов Российской Федерации по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.

город Горняк

Взято отсюда

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