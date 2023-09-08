Депутаты АКЗС побывали на стройплощадке технопарка «Компонент» в Барнауле

Члены комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму 6 сентября осмотрели строительную площадку технопарка «Компонент» и производственные мощности завода «АНИТИМ», на базе которого будет работать технопарк. Ввести его в строй планируют в первом квартале 2025 года. Технопарк «Компонент» будет специализироваться на производстве стандартизированных узлов, использование которых возможно на многих видах техники. Как рассказал директор управляющей компании технопарка Роман Пфафф, на 6 тысячах кв.м технопарка будут располагаться заготовительное оборудование, сварочный робот, покрасочная линия и свободные площади для размещения резидентов. «У нас есть четыре потенциальных резидента из сферы машиностроения. Одни занимаются оказанием сварочных услуг, им не хватает передела под токарные обработки. Другие являются производителями оснастки, им нужна хорошая покрасочная линия. Третий и четвертый занимаются обработкой деталей. Ведем переговоры с конструкторскими и ИТ-компаниями», – рассказал директор УК технопарка депутатам. По словам Романа Пфафа, в теплый контур площадка технопарка перейдет в течение пары месяцев. Завершение работ запланировано на конец 2024 – начало 2025 года. Это зависит от сроков поставки оборудования. Начальник управления Алтайского края по предпринимательству и развитию рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев сообщил, что это уже третий технопарк в регионе, строящийся благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он предполагает федеральное субсидирование технопарков с софинансированием не менее 20% со стороны инвестора. Федеральная поддержка для создания «Компонента» составила 500 млн рублей в течение двух лет. «Благодаря нацпроекту и инвесторам удалось создать три таких площадки в Алтайском крае, это максимум, который возможен. Первую, «Юг Алтая», мы запустили в прошлом году в Рубцовске на площадях тракторного завода, и это мотивировало ряд предпринимателей начать восстанавливать зону вокруг технопарка. Вторая площадка в Бийске, это компания федерального уровня «Арнест», крупный производитель аэрозолей. Направление работы технопарка – фармацевтическое. Площадка находится в активной фазе строительства, запуск планируется к концу следующего года. Третья площадка – технопарк «Компонент» в Барнауле. Это площадка не только для резидентов, которые будут физически размещены в технопарке. Здесь мы создаем инфраструктуру для развития производственных предприятий, центр инжиниринга и реинжениринга, услугами которых смогут пользоваться различные предприятия», – объяснил Евстигнеев. На базе технопарка также предполагается создание лаборатории для будущих машиностроителей. У руководства технопарка уже есть договоренность об этом с Алтайским государственным техническим университетом. Отметим, что «АНИТИМ» (Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения), на территории которого расположен технопарк, исторически занимался разработкой технологий в области сельхозмашиностроения, сварки и холодной штамповки. К серийному производству на предприятии перешли к 2000-м годам. Депутаты побывали в цехах завода, где производится техника для сельского хозяйства. «Технопарк, который будет заниматься машиностроением и металлообработкой, будет в Барнауле востребован. Многие заводы перегружены заказами, не только военно-промышленный комплекс, но и отрасли народного хозяйства развиваются более высокими темпами. Технопарк – как раз та самая модель, которая поможет на основе кооперации, работы нескольких резидентов производить современную востребованную продукцию. Площадка также важна для наращивания экспортного потенциала. Наша сельхозтехника пользуется спросом в странах СНГ», – подчеркнул председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов. Депутат отметил, что работы на площадке технопарка идут четко по графику. «Это дорогого стоит в ситуации, когда наблюдается нехватка рабочих рук, постоянно пересматривается стоимость работ и оборудования. Соответственно, изначально была проведена правильная подготовительная работа по поиску подрядчиков, поставщиков, разработке проектно-сметной документации», – сказал он.