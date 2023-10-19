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«Единая Россия» представила свои предложения в проект бюджета на 2024 год

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дополнительные средства муниципалитетам, решение кадрового вопроса в образовании, культуре и медицине, поддержка СВО, финансирование инфраструктурных проектов и создание новых возможностей для развития ключевых сфер развития региона – депутаты «Единой России» озвучили свои предложения к проекту бюджета края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Консультации по законопроекту прошли сегодня в Заксобрании.

«Бюджет страны на будущий год принимается в непростых условиях, поэтому все мы готовы к вынужденным корректировкам по некоторым из направлений, но важно не забывать о главных, ключевых задачах, которые перед нами стоят», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб.

В первую очередь он подчеркнул обязательность выполнения всех социальных обязательств, повышения заработной платы работников бюджетной сферы, а также поддержки здравоохранения, образования и культуры. В частности, фракция предлагает предусмотреть в бюджете средства на строительство жилья для педагогов и медиков.

«Считаем, что для привлечения и поддержки наших специалистов важно решить «квартирный» вопрос – это станет серьезным стимулом для закрепления кадров», — отметил Сергей Приб.

В ответ на предложение врио министра финансов края Данил Ситников отметил, что сейчас в регионе идет проектирование типовых домов для медиков и педагогов, средства на это заложены в краевой адресной инвестиционной программе. «После этого будет понятно, какая сумма потребуется на реализацию проекта. Важность вопроса безусловно понятна, будем вместе работать над его решением», — отметил Ситников.

Традиционно «Единая Россия» обращает особое внимание на выделение дополнительных средств на увеличение поддержки местных бюджетов, а также финансирование по проекту поддержки местных инициатив.

«Проект поддержки местных инициатив — это реально работающая программа. В районах активно используют возможности ППМИ, оперативно решая актуальные вопросы местного значения. Считаем, что важно поддержать и развивать это направление», — сказал вице-спикер АКЗС, заместитель руководителя фракции Денис Голобородько. Фракция предлагает не только увеличить общий объем финансирования ППМИ, но и поднять максимальную стоимость реализации одного проекта.

Также вице-спикер подчеркнул, что одним из важных приоритетов «Единой России» в бюджете является поддержка алтайских бойцов в зоне СВО. Фракция предлагает дополнительно профинансировать закупки по этому направлению.

Еще один блок предложений касается инфраструктурных проектов «Формирование комфортной городской среды» и поддержка муниципалитетов в части покупки контейнеров и обустройства мусорных площадок.

Депутаты также отметили необходимость поддержки ведущих сфер экономики края.

«Мы предлагаем предусмотреть в бюджете дополнительное финансирование в размере 150 миллионов рублей на государственную поддержку инвестиционной деятельность в Алтайском крае, а также выделить около 300 миллионов рублей на развитие агропромышленного комплекса, в том числе на техническое перевооружение наших аграриев, инновационное развитие АПК», — сказал Сергей Приб.

Данил Ситников отметил, что все предложения фракции приняты работу и будут прорабатываться.

Напомним, в первом чтении краевой бюджет рассмотрят на сессии АКЗС 26 октября.

новости Локтевский

Взято отсюда

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