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Экс-игрок «Спартака» предсказал Дзюбе статус изгоя

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ловчев считает хамством слова Дзюбы о Семаке

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев в своем Telegrаm-канале раскритиковал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу за слова о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Артем, на мой взгляд, ушел в тему шоу-бизнеса уже довольно прилично, и это диктует в том числе и его высказывания. Он всегда был острым на язык, и история с шоу тут в строку.

Слова по Семаку — хамство. По-моему, даже Слуцкий не понял этих слов. Вся эта игра на публику приведет к тому, что Артем станет изгоем, Семак точно не заслужил этих слов. Тут надо или объяснять, что ты имел в виду, или не говорить такого», — написал Ловчев.

После матча «Зенита» и «Локомотива» Артем Дзюба, отвечая на вопрос о конфликте с Сергеем Семаком, спросил: «Кто это?».

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Летом 2022 года он перешел в турецкую «Адану Демирспор». Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. В минувшем сезоне он наряду с Изидором и Миранчуком стал лучшим бомбардиром команды.

Ранее экс-игрок «Спартака» Мор оценил реакцию Семака на слова Дзюбы.

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