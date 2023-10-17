Фото: Виталий Барабаш

Владимир Балабанов, который предположительно будет управлять шинным заводом в Барнауле, ранее сделал финансовую и политическую карьеру в Башкирии

Исполнительным директором на барнаульском предприятии “Нортек”, который фактически будет осуществлять управление этим заводом, а также, скорее всего, и расположенным на этой же промплодащке “ЯШЗ Авиа”, предположительно стал Владимир Балабанов, сообщил “Толку” источник на предприятии. Балабанов до последнего времени занимал пост главного исполнительного директора Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) и “Синтез – Каучук” (оба расположены в Башкирии и управляются компанией “Росхим”).

Владимир Балабанов Фото: официальный сайт СНХЗ

Напомним , на прошлой неделе крупные предприятия Барнаула – “Нортек” и “ЯШЗ Авиа” – перешли под внешнее управление ГК “Росхим“, сообщили “Толку” три источника. Обстоятельства и правовые основания решения передачи менеджмента от одного частного собственника другому пока не известны. “Нортек” – крупный производитель шин, “ЯШЗ Авиа” – пока единственный в стране изготовитель авиашин. Оба работают по оборонзаказу.

13 октября, 7:36 Государство “отодвинуло” владельцев “Нортек” и “ЯШЗ Авиа” от управления заводами

По данным “Толка”, уже с 12 октября на предприятиях начало работать новое руководство, прежний директор отстранен от управления

В распоряжении “Толка” есть копия документа предприятия от 12 октября, подписанная новым исполнительным директором В.А. Балабановым. По данным инсайдеров, это Владимир Балабанов, главный исполнительный директор объединившихся в сентябре в одну структуру СНХЗ и “Синтез – Каучук“. Судя по официальному сайту первого, Балабанов занимал этот пост вплоть до начала октября.

Телефоны, указанные на официальном сайте СНХЗ, не отвечали 16 октября. На “Нортеке” сообщили, что смогут сообщить какую-то информацию после среды, 18 октября. По данным “Толка“, в середине недели ожидается приезд нового руководителя в Барнаул.

В начале 2023 года два башкирских завода, в которых работает Балабанов, вошли в ГК “Росхим“. Оба, помимо прочего, специализируются на производстве каучуков – сырья в том числе для производителей шин.

СНХЗ много лет являлся партнером “Нортека”, поставляя ему несколько тысяч тонн продукции, сообщал сайт башкирского предприятия. В 2021 году делегация Алтайского края, в которую входили министр промышленности края и представители “Нортека“, посещала СНХЗ . А руководство “Синтез – Каучук” приезжало в Барнаул. Но тогда предприятия входили в “ТАУ “Нефтехим”.

Визит делегации Алтайского края на СНХЗ Фото: официальный сайт СНХЗ По данным “Спарк Интерфакс”, “Росхим” принадлежит паевому инвестфонду “Квинта”. С 2021 года, когда компания образовалась (изначально называлась “Русский водоворот”), она стала управлять сразу несколькими крупными химическими заводами, ей же Правительство РФ передало управление 47% акций Башкирской содовой компании. Инсайдеры говорят о возможной связи “Росхима” с госкорпорацией.

Владимир Балабанов – известный в Башкирии человек. Ему 55 лет, он финансист. Работал в нескольких банках, где сделал карьеру, был финансовым директором на промпредприятиях, писал официальный сайт главы республики. В 2010-2011 годах стал министром экономического развития в Башкирии, затем возглавлял администрацию президента региона.

Затем перешел работать в “Башкирскую содовую компанию” (“БСК”), где, согласно данным “Спарк Интерфакс“, в разные годы входил в совет директоров, был членом правления, заместителем гендиректора. “БСК” и “Росхим” сегодня возглавляет один человек – Эдуард Давыдов.

Владимир Балабанов Фото: Скрин с YouTube телеканала РБК

Согласно регистрационным данным, Балабанов сейчас является совладельцем только одной уфимской компании – “Системные решения”, которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Второй ее учредитель – Евгений Маврин, который так же, как и Балабанов, в разные годы возглавлял и башкирское минэко, и администрацию президента региона.

новости Алтайский



Взято отсюда