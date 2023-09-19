Фондом содействия инновациям начат отбор в рамках конкурса «Внедрение – Искусственный интеллект» - ГОРНЯК22

Конкурс «Внедрение-Искусственный интеллект» ориентирован на поддержку малых предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию и опыт продаж, а также планируют внедрение собственных решений в области искусственного интеллекта. Грант предоставляется для реализации технологического проекта, предполагающего развитие материально-технической базы, кадрового потенциала получателя гранта и решения в области искусственного интеллекта. Максимальный размер гранта 50 млн рублей. Плановый срок выполнения технологического проекта – 21/27 месяцев. Конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям (лотам):

компьютерное зрение;

обработка естественного языка;

распознавание и синтез речи;

интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

перспективные методы искусственного интеллекта.

В рамках конкурса будут поддержаны только технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Подать заявку можно через систему АС Фонд-М до 10:00 (мск) 16 октября 2023 года. Подробные условия и порядок участия в конкурсе «Внедрение-ИИ» (очередь III) – в Положении о конкурсе «Внедрение-ИИ» (очередь III).