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Фондом содействия инновациям начат отбор в рамках конкурса «Внедрение – Искусственный интеллект» - ГОРНЯК22
19.09.2023

ГОРНЯК22

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Фондом содействия инновациям начат отбор в рамках конкурса «Внедрение – Искусственный интеллект»

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Фондом содействия инновациям начат отбор в рамках конкурса «Внедрение – Искусственный интеллект»

ГОРНЯК2201 mins

Конкурс «Внедрение-Искусственный интеллект» ориентирован на поддержку малых предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию и опыт продаж, а также планируют внедрение собственных решений в области искусственного интеллекта. Грант предоставляется для реализации технологического проекта, предполагающего развитие материально-технической базы, кадрового потенциала получателя гранта и решения в области искусственного интеллекта. Максимальный размер гранта 50 млн рублей. Плановый срок выполнения технологического проекта – 21/27 месяцев. Конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям (лотам):

  • компьютерное зрение;
  • обработка естественного языка;
  • распознавание и синтез речи;
  • интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
  • перспективные методы искусственного интеллекта.

    • В рамках конкурса будут поддержаны только технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Подать заявку можно через систему АС Фонд-М до 10:00 (мск) 16 октября 2023 года. Подробные условия и порядок участия в конкурсе «Внедрение-ИИ» (очередь III) – в Положении о конкурсе «Внедрение-ИИ» (очередь III).

    ГОРНЯК22
    Author: ГОРНЯК22

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