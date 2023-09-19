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Фьюри назвал себя похотливым дьяволом - ГОРНЯК22
19.09.2023

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Фьюри назвал себя похотливым дьяволом

ГОРНЯК2201 mins

Непобежденный британский боксер Фьюри назвал себя похотливым дьяволом

Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри на YouTube-канале Sundae Conversation признался, что часто занимается мастурбацией.

«У меня семеро детей, чувак. Можно сказать, что я похотливый дьявол. Маленький похотливый ублюдок. Ты знаешь, я ведь мастурбирую по семь раз за день», — сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри в декабре 2022 года победил соотечественника Дерека Чисору. Он одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. На его счету 33 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Фьюри — чемпион мира по версии WBC. Бывший чемпион мира по версиям IBF (2015), WBA (Super), WBO, IBO (2015—2016).

2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Усик провел поединок с соотечественником Фьюри Даниэлем Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи.

Ранее промоутер Усика ответил, когда Фьюри сможет одолеть украинца.

Источник

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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