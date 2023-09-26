26.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
Несколько алтайских мобилизованных получили реальные сроки за самоволки
Общество
В проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику
Общество
Лукашенко и Путин договорились о крупных совместных проектах
Общество
Даня Милохин о взаимоотношениях с приемными родителями: «не дали мне семью»
Новости Алтай
Тревожная поправка: в Республике Алтай опасаются поглощения Алтайским краем
Новости Алтай
Представлен к Ордену Мужества: в Барнауле простились с Никитой Кирьяновым

Коллекция категорий

Бизнес120 Новости
Здоровье131 Новости
Новости Алтай971 Новости
Новости Горняк213 Новости
Образование133 Новости
Общество226 Новости
Объявления78 Новости
Политика187 Новости
Спорт155 Новости
Платим за интересные новости!
объявления

Глава ДНР призвал решить вопрос с инфраструктурой Артемовска

ГОРНЯК2201 минуты

Пушилин предложил консервировать уцелевшую в боях инфраструктуру Артемовска

Гражданская инфраструктура города Артемовск (украинское название — Бахмут), которая уцелела после боевых действий, нуждается в консервации. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

«Надо что-то решать по Артемовску. Есть необходимость определенных мероприятий, имеется в виду консервация того, что осталось в плане гражданской составляющей, инфраструктуры», — сказал Пушилин

Городскую инфраструктуру Артемовска, сильно пострадавшую в ходе боев, необходимо обследовать, отметил глава ДНР, подчеркнув, что пока это сделать не получается из-за непрерывных обстрелов со стороны украинских войск.

Артемовск — промышленной город. Он находится в 89 км к северо-востоку от Донецка и примерно в 8 км от Соледара. В нем расположено крупнейшее предприятие в Восточной Европе по производству игристых вин классическим бутылочным методом, а рядом с ним соляная шахта.

21 мая 2023 года Министерство обороны РФ заявило, что город полностью взят под контроль российскими войсками.

Ранее глава МВД Украины заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости