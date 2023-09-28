Господдержка развития сельского хозяйства России

Минсельхоз ожидает в 2024 году финансовую поддержку агропромышленного комплекса за счет средств бюджета РФ на уровне около 500 млрд рублей, что сопоставимо с предыдущими годами. Об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе выступления в Госдуме.

«В 2024 году объем бюджета, я надеюсь, будет не меньше, чем по предыдущему году. Мы сейчас ведем активную работу с Минфином, чтобы определить конечные цифры. Порядка 500 млрд рублей в целом будет направлено на сельское хозяйство. Это будет сопоставимо с предыдущими годами в том числе», – сказал Патрушев.

Ситуацию комментирует Сергей Воробьев , кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС.

Агропромышленное производство в любых экономических условиях демонстрирует достаточно слабую реакцию на внешние воздействия в краткосрочном периоде по причине сезонности производства в растениеводстве, садоводстве, длительности производственного цикла в животноводстве. При этом сельское хозяйство на протяжении последних десятилетий демонстрирует стабильное увеличение валовой продукции: Россия из нетто-импортера продовольствия превратилась в уверенного игрока-экпортера на мировых рынках, превысив по основным продуктам питания пороговые значения уровня продовольственной безопасности.

Сергей Петрович Доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н.

В 2024 году планируется доведение экспорта продукции АПК до 45,0 млрд долларов, в 2015-2022 годах наблюдалось повышение с 17,0-17,8 до 41,6 млрд долларов или в среднем 13,6% ежегодно.

Сложившиеся условия в сельском хозяйстве, аграрных рынках и финансовом обеспечении АПК привели к существенному изменению структуры выделяемых средств из федерального бюджета, в том числе по государственной программе развития АПК. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в перспективе ближайших лет будет увеличено «компенсационное» финансирование развития отрасли (кредитование, субсидии «Росагролизингу» на возмещение недополученных доходов, перевозка железнодорожным транспортом и т.д.).

Таким образом, трансформация структуры выделяемых федеральным бюджетом средств на развитие сельского хозяйства определена следующими факторами:

достижением в стране показателей продовольственной безопасности;

усилением конкуренции на внутреннем рынке (снижение выплат, стимулирующих увеличение объемов производства в сельском хозяйстве);

изменением кредитной политики ЦБ РФ (увеличение объемов компенсации банкам выпадающих доходов при льготном кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей);

необходимостью изменения способов транспортировки продукции сельского хозяйства внутри страны и на экспорт в страны Азии (увеличение объемов компенсации части затрат на транспортировку и расширение перечня продукции для компенсации).

город горняк



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